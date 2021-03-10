ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоан ЛапортаMake Barcelona Great Again. Лапорта хочет сохранить Месси и вернуть Пепа
  • 01:43
    • «Ювентус» обыграл «Порту», но вылетел из Лиги чемпионов
  • 00:57
    • «Боруссия» упустила победу над «Севильей», но вышла в четвертьфинал ЛЧ
  • 22:33
    • «Ак Барс» в четвертый раз победил «Торпедо» и вышел в полуфинал Восточной конференции
  • 22:00
    • «Локомотив» вышел в полуфинал Западной конференции, обыграв «Йокерит»
  • 21:53
    • ЦСКА победил «Спартак» и выиграл серию первого раунда плей-офф КХЛ
    Все новости спорта

    Квартальнов: Игроки «Торпедо» заставляли нас ошибаться

    Хоккей Ак Барс Торпедо КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над нижегородским «Торпедо» в матче плей-офф Кубка Гагарина.

    Дмитрий Квартальнов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Квартальнов

    «Ак Барс» пробился в 1/4 финала Кубка Гагарина, в четвертый раз обыграв (4:1) нижегородское «Торпедо» в серии.

    «Была быстрая игра. Первый период "Торпедо" провело очень мощно, заставило нас ошибаться.

    Хорошо, что его на ноль сыграли и забили в самом начале второго периода. В концовке матча опять играли 3 на 6, но мы выстояли и победили.

    Сама серия была непростая, в первой игре нам было очень тяжело, забили только в овертайме. Потом всё же втянулись в игру.

    "Торпедо" доставило нам много неприятностей по ходу серии. Здорово, что все линии забивали. Но всё равно много чего можно улучшить.

    Пять минут в третьем периоде сегодня играли в большинстве, должны были забивать, были хорошие моменты, так что надо подтянуть этот компонент, хотя и забросили сегодня при игре 5 на 4», — приводит слова тренера «Р-Спорт».

    В первом матче серии ворота «Ак Барса» защищал Адам Рейдеборн, но в трех следующих в воротах играл Тимур Билялов.

    «Так сложилось, что Адам приболел на второй матч, он должен был играть. Но Тимур вошел в игру, пока он первый номер.

    Думаю, что оба вратаря сыграют в плей-офф. У нас не было серьезной ротации по ходу серии, но все тренируются, все готовы, изменения будут», — добавил Квартальнов.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» снова унизит «Барселону»?
  • ПСЖ — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 3.62
    •
  • Выстоит ли оборона «Ливерпуля» под натиском «быков»?
  • «Ливерпуль» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Крылышки» сразу огорчат команду Кержакова?
  • «Томь» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.48
  • Экспресс дня 10 марта
  • Сегодня в 21:00
    •  3.62
  • Прогноз на матч ПСЖ — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Томь — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Вашингтон — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Даллас — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие