Квартальнов: Игроки «Торпедо» заставляли нас ошибаться

Главный тренер «Ак Барса»прокомментировал победу над нижегородскимв матче плей-офф Кубка Гагарина.

«Ак Барс» пробился в 1/4 финала Кубка Гагарина, в четвертый раз обыграв (4:1) нижегородское «Торпедо» в серии.

«Была быстрая игра. Первый период "Торпедо" провело очень мощно, заставило нас ошибаться.

Хорошо, что его на ноль сыграли и забили в самом начале второго периода. В концовке матча опять играли 3 на 6, но мы выстояли и победили.

Сама серия была непростая, в первой игре нам было очень тяжело, забили только в овертайме. Потом всё же втянулись в игру.

"Торпедо" доставило нам много неприятностей по ходу серии. Здорово, что все линии забивали. Но всё равно много чего можно улучшить.

Пять минут в третьем периоде сегодня играли в большинстве, должны были забивать, были хорошие моменты, так что надо подтянуть этот компонент, хотя и забросили сегодня при игре 5 на 4», — приводит слова тренера «Р-Спорт».

В первом матче серии ворота «Ак Барса» защищал Адам Рейдеборн, но в трех следующих в воротах играл Тимур Билялов.

«Так сложилось, что Адам приболел на второй матч, он должен был играть. Но Тимур вошел в игру, пока он первый номер.

Думаю, что оба вратаря сыграют в плей-офф. У нас не было серьезной ротации по ходу серии, но все тренируются, все готовы, изменения будут», — добавил Квартальнов.