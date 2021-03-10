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    • «Авангард» одержал волевую победу над «Автомобилистом» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
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    «Авангард» одержал волевую победу над «Автомобилистом» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

    Хоккей КХЛ Авангард Автомобилист Прогнозы на КХЛ
    Омский «Авангард» одержал домашнюю победу над «Автомобилистом» (3:1) в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

    «Авангард»
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    «Авангард»

    Счет в матче открыл нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк. Он стал самым возрастным автором гола в плей-офф КХЛ.

    Но во втором периоде «Авангард» забросил три безответных шайбы в ворота соперника — отличились Сергей Толчинский, Иржи Секач и Алексей Береглазов.

    Отметим, что в первом периоде матч-штраф за удар в колено сопернику получил нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук.

    КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала
    «Авангард» (Омск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)
    Голы: Дацюк — 1 (бол., Мэйсек, Макеев), 5:57 — 0:1. Толчинский — 3 (бол., Найт), 21:02 — 1:1. Секач — 2 (Готовец, Буше), 31:36 — 2:1. Береглазов — 1 (Хохлачев), 35:11 — 3:1Вратари: Бобков — КоваржБроски: 22 (6+13+3) — 23 (9+4+10)Штраф: 27 — 18

    Счет в серии 4-1 в пользу омского клуба, и «Авангард» вышел в полуфинал Восточной конференции.

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