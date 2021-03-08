НХЛ. «Тампа» забросила шесть шайб «Чикаго», «Вашингтон» выиграл у «Филадельфии»

«Чикаго» — «Тампа-Бэй» — 3:6

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 22 из 25 бросков по своим воротам. Россиянин одержал 15-ю победу в сезоне и продолжает лидировать среди вратарей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Тампа-Бэй» — 3:6 (2:0, 1:4, 0:2) Голы: Курашев — 6 (Седерберг), 10:51 — 1:0. Янмарк — 8 (бол., Кубалик, Кейн), 15:34 — 2:0. Зутер — 8 (Янмарк), 23:11 — 3:0. Палат — 10 (бол., Хедман, Стэмкос), 23:51 — 3:1. Гурд — 7 (Чернак), 24:14 — 3:2. Хедман — 5 (бол., Пойнт, Палат), 27:51 — 3:3. Гурд — 8 (бол., Сергачев), 36:55 — 3:4. Киллорн — 6 (Гурд, Макдона), 54:25 — 3:5. Марун — 3 (бол., Гурд, Жозеф), 57:25 — 3:6Вратари: Ланкинен — ВасилевскийШтраф: 18 — 10Броски: 24 (10+6+8) — 39 (7+16+16)

«Чикаго» — «Тампа-Бэй»

«Каролина» — «Флорида» — 4:2

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников стал автором результативной передачи. Российский хоккеист набрал 20-е (8+12) очко в сезоне

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Флорида» — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) Голы: Трочек — 13 (бол., Свечников, Хэмилтон), 15:55 — 1:0. Нидеррайтер — 11 (Нечас, Ахо), 24:52 — 2:0. Уигар — 2 (Аччиари), 30:41 — 2:1. Ахо — 9 (мен., Мартинук, Слэвин), 40:38 — 3:1. Фогеле — 5 (Макгинн), 43:41 — 4:1. Марчмент — 2 (Юбердо, Барков), 49:09 — 4:2Вратари: Раймер — Дриджер (57:31 — 59:54)Штраф: 12 — 12Броски: 26 (4+10+12) — 23 (5+9+9)

«Каролина» — «Флорида»

«Бостон» — «Нью-Джерси» — 0:1

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Нью-Джерси» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) Гол: Палмиери — 4 (Заха, Суббан), 55:23 — 0:1Вратари: Раск (58:15) — УэджвудШтраф: 6 — 4Броски: 40 (12+10+18) — 25 (10+9+6)

«Бостон» — «Нью-Джерси»

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 1:3

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов забросил победную шайбу и стал первой звездой матча.

Еще один гол в этой игре забил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Российский форвард забросил 363-ю шайбу на выезде в чемпионатах НХЛ и вышел на чистое второе место в истории лиги, обогнав Стива Айзермана (362). Рекордсмен по этому показателю — Уэйн Гретцки (402 шайбы).

Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 36 бросков из 37. Это его лучший результат по сэйвам в этом сезоне. Это лучший результат россиянина по сэйвам в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Вашингтон» — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) Голы: Фараби — 11 (Кутюрье), 11:04 — 1:0. Овечкин — 8 (Оши, Хара), 35:11 — 1:1. Орлов — 2 (Карлсон, Врана), 39:44 — 1:2. Дженсен — 1 (Бэкстрем, Оши), 44:15 — 1:3Вратари: Харт (55:48 — 56:34, 56:53) — СамсоновШтраф: 4 — 8Броски: 37 (14+8+15) — 27 (7+13+7)

«Филадельфия» — «Вашингтон»

«Питтсбург» — «Рейнджерс» — 5:1

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин стал второй звездой матча. Россиянин набрал 2 (1+1) очка во второй игре подряд, продлив результативную серию (2+4) до четырех матчей. В 24-х матчах текущего сезона он набрал 18 (6+12) очков.

Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился голевой передачей, благодаря чему продлил результативную серию (2+4) до четырех матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Рейнджерс» — 5:1 (3:1, 0:0, 2:0) Голы: Зибанежад — 3 (Бучневич, Труба), 1:18 — 0:1. Марино — 1 (Капанен, Родригес), 16:13 — 1:1. Капанен — 6 (Маккэн, Малкин), 16:52 — 2:1. Кросби — 8 (Дюмулин, Летанг), 17:14 — 3:1. Малкин — 6 (Капанен, Петтерссон), 53:57 — 4:1. Эштон-Риз — 5 (Блюгерс, Танев), 56:37 — 5:1.Вратари: Десмит — Георгиев (Кинкейд, 17:14)Штраф: 2 — 6Броски: 24 (6+9+9) — 24 (11+6+7)

«Питтсбург» — «Рейнджерс»

«Даллас» — «Нэшвилл» — 3:4 Б

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Нэшвилл» — 3:4 Б (0:2, 0:1, 3:0, 0:0, 0:1) Голы: Гранлунд — 5 (бол., Форсберг, Толванен), 15:31 — 0:1. Ярнкрок — 6, 16:49 — 0:2. Толванен — 5 (бол., Йоси, Форсберг), 33:12 — 0:3. Факса — 3 (Робертсон, Линделл), 52:30 — 1:3. Павелски — 12 (бол., Гурьянов, Хейсканен), 54:46 — 2:3. Робертсон — 4 (Хейсканен, Бенн), 59:03 — 3:3Победный буллит: ЙосиВратари: Эттингер (57:53 — 59:03) — РиннеШтраф: 7 — 13Броски: 38 (9+12+16+1) — 20 (6+7+7+0)

«Даллас» — «Нэшвилл»

«Калгари» — «Оттава» — 3:4 Б