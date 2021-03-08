«Барыс» — «Металлург»: счет матча 4:2, обзор голов

одержал победу надв четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

Встреча, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).

Казахстанская команда победила благодаря голам Мэтта Фрэттина (20 минута), Джесси Блэкера (27), Романа Старченко (53) и Кирилла Панюкова (60).

В составе «Магнитки» по шайбе забросили Николай Прохоркин (4) и Николай Голдобин (25).

КХЛ. Плей-офф «Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) Голы: Прохоркин — 2 (бол., Хольм, Голдобин), 3:33 — 0:1. Фрэттин — 1 (бол., Вароун, Панюков), 19:59 — 1:1. Голдобин — 4 (Прохоркин, Пашнин), 24:03 — 1:2. Блэкер — 1 (Виделль), 26:58 — 2:2. Старченко — 2 (бол., Михайлис, Валк), 52:38 — 3:2. Панюков — 3 (п.в.), 59:20 — 4:2Вратари: Ортио — Олкинуора (58:10 — 59:20)Штраф: 32 — 24Броски: 32 (11+10+11) — 33 (13+13+7)

Счет в серии вновь стал равным — 2-2. Пятая игра пройдет в Магнитогорске 10 марта.