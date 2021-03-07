«Айлендерс» победили «Баффало», Варламов отразил 20 бросков

В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛобыгралисо счетом 5:2 .

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мэтью Барзал, Брок Нельсон, Кэл Клаттербак, Скотт Мейфилд и Андерс Ли.

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 20 бросков из 22 (90,9%).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Баффало» — 5:2 (0:1, 4:0, 1:1) Голы: Брайсон — 1 (Монтур, Айкел), 0:33 — 0:1. Барзал — 9 (Эберле, Мэйфилд), 23:51 — 1:1. Нельсон — 7 (Бовилье, Пулок), 25:16 — 2:1. Клаттербак — 2 (Мартин, Пелек), 28:45 — 3:1. Мэйфилд — 2 (Сизикас, Пажо), 35:29 — 4:1. Райнхарт — 9 (Далин, Олофссон), 40:52 — 4:2. Ли — 11 (Добсон, Барзал), 42:15 — 5:2Вратари: Варламов — ХаттонБроски: 29 (11+9+9) — 22 (7+5+10)Штраф: 2 — 0

«Айлендерс», одержав четыре победы подряд, лидируют в Восточном дивизионе. У команды Барри Троца 32 очка после 24 игр.

«Баффало» занимает последнее восьмое место, имея лишь 15 очков после 22 матчей. Проигрышная серия «Сэйбрз» длится шест игр.