ЦСКА удвоил преимущество в серии со «Спартаком»

Московскийодержал домашнюю победу над столичным(5:1) во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.

В составе победителей отличились Андрей Локтионов, Клас Дальбек, Максим Шалунов, Брендан Лайпсик и Максим Мамин.

Единственную шайбу «Спартака» забросил Дмитрий Вишневский.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 5:1 (0:0, 2:1, 3:0) Голы: Локтионов — 1 (бол., Робинсон, Лайпсик), 22:33 — 1:0. Вишневский — 1 (бол., Лехтеря, Широков), 36:25 — 1:1. Дальбек — 1 (Телегин, Светлаков), 38:11 — 2:1. Шалунов — 2 (Окулов, Мамин), 43:48 — 3:1. Лайпсик — 1 (Попов), 50:01 — 4:1. Мамин — 1 (Сергеев, Шалунов), 59:32 — 5:1Вратари: Юханссон — ГудачекБроски: 25 (6+13+6) — 18 (3+7+8)Штраф: 10 — 8

ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 2-0. Третий матч состоится 7 марта. Хозяином площадке будет «Спартак».