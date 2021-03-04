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    СКА обыграл минское «Динамо» во втором матче серии

    Хоккей КХЛ СКА Динамо Минск Прогнозы на КХЛ
    Во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА обыграл на своем льду минское «Динамо» со счетом 6:4 (4:2, 0:0, 1:2).

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    В составе петербуржцев дубль оформил Евгений Кетов, еще по шайбе забросили Йонас Кемппайнен, Иван Морозов, Антон Бурдасов и Василий Подколзин.

    Гости ответили точными бросками Шейна Принца, Брэндона Козуна, Ильи Усова и Бреннана Менелла.

    КХЛ. Кубок Гагарина. 1/8 финала
    СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 6:4 (4:2, 0:0 ,2:2)
    Голы: Йоонас Кемппайнен, 01:04 (1:0); Евгений Кетов, 10:25 (2:0); Иван Морозов, 14:59 (3:0); Шейн Принс, 15:38 (3:1); Брэндон Козун, 17:02 (3:2); Евгений Кетов, 18:22 (4:2); Илья Усов, 45:45 (4:3); Бреннан Менелл, 52:08 (4:4); Бурдасов Антон, 53:47 (5:4); Василий Подколзин, 58:26 (6:4)

    Благодаря этой победе СКА повел в серии 2:0. Третий матч между этими командами пройдет 6 марта в Минске.

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