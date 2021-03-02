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    • «Авангард» начал серию с «Автомобилистом» с победы
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    «Авангард» начал серию с «Автомобилистом» с победы

    Хоккей КХЛ Авангард Автомобилист Прогнозы на КХЛ
    Омский «Авангард» одержал домашнюю победу над екатеринбургским «Автомобилистом» (3:0) в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

    «Авангард»
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    «Авангард»

    В составе победителей отличились Сергей Толчинский, Оливер Каски и Кирилл Семенов.

    «Сухой» матч в свой актив записал голкипер Игорь Бобков.

    КХЛ. Плей-офф
    «Авангардг» (Омск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:0 (1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Толчинский (Зернов, Емелин), 06:02 — 1:0. Каски (Толчинский), 40:56 — 2:0 (в большинстве). Семенов (Береглазов, Ковальчук), 43:52 (в большинстве) — 3:0Вратари: Бобков — КоваржБроски: 38 (14+10+14) — 22 (10+9+3).Штраф: 6 — 8.

    «Авангард» повел в серии 1/4 финала Восточной конференции (1-0). Следующий матч серии до 4 побед пройдет так же в Балашихе 4 марта.

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