«Авангард» начал серию с «Автомобилистом» с победы

«Авангард» Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Сергей Толчинский, Оливер Каски и Кирилл Семенов.
«Сухой» матч в свой актив записал голкипер Игорь Бобков.
КХЛ. Плей-офф
«Авангардг» (Омск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Толчинский (Зернов, Емелин), 06:02 — 1:0. Каски (Толчинский), 40:56 — 2:0 (в большинстве). Семенов (Береглазов, Ковальчук), 43:52 (в большинстве) — 3:0Вратари: Бобков — КоваржБроски: 38 (14+10+14) — 22 (10+9+3).Штраф: 6 — 8.
«Авангард» повел в серии 1/4 финала Восточной конференции (1-0). Следующий матч серии до 4 побед пройдет так же в Балашихе 4 марта.