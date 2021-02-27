ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илкай ГюндоганАПЛ. «Ман Сити» обыграл «Вест Хэм», «Челси» сыграет с «Ман Юнайтед»
  • 18:26
    • «Зенит» в большинстве упустил победу над «Ростовом»
  • 18:06
    • Рондон выйдет в старте ЦСКА на матч с «Локомотивом»
  • 17:21
    • «Манчестер Сити» продлил победную серию в АПЛ до 14 матчей
  • 17:08
    • Большунов — чемпион мира в скиатлоне
  • 19:32
    • СКА дома обыграл минское «Динамо»
    Все новости спорта

    «Северсталь» в гостях победила «Сочи»

    Хоккей КХЛ Сочи Северсталь Прогнозы на КХЛ
    Череповецкая «Северсталь» одержала гостевую победу над «Сочи» (4:2) в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/21.

    «Северсталь»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Северсталь»

    В составе победителей отличились Даниил Вовченко (8-я минута), Андрей Алексеев (10), Никита Макеев (19) и Кирилл Капустин (41).

    За сочинскую команду шайбы забросили Амир Гараев (36) и Василий Глотов (40, бол.).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Северсталь» (Череповец) — 2:4 (0:3, 2:0, 0:1)
    Голы: Вовченко — 16 (Петунин), 7:53 — 0:1. Алексеев — 3 (Тихонов, Думбадзе), 9:02 — 0:2. Макеев — 3 (Вихарев, Алексеев), 18:22 — 0:3. Гараев — 2 (Александров), 35:56 — 1:3. Глотов — 5 (бол., Колготин, Мироманов), 39:59 — 2:3. К. Капустин — 10 (Морозов), 40:37 — 2:4Вратари: Кульбаков (Третьяк, 18:22) — ПодъяпольскийБроски: 33 (4+14+15) — 25 (14+6+5)Штраф: 4 — 8

    «Северсталь» набрала 68 очков и заняла шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с 37 очками расположился на десятом месте.

    В первом раунде Кубка Гагарина череповецкая команда сыграет против московского «Динамо».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Юве» победить в Вероне?
  • «Верона» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Сороки» с «волками» проснутся после перерыва
  • «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
  • «Лидс» обеспечит шоу?
  • «Лидс» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 27 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Верона — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Лидс — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Лейпциг — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Порту — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Лилль — Страсбур
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Кротоне — Кальяри
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Наполи — Беневенто
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие