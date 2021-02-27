«Северсталь» в гостях победила «Сочи»

Череповецкаяодержала гостевую победу над(4:2) в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/21.

В составе победителей отличились Даниил Вовченко (8-я минута), Андрей Алексеев (10), Никита Макеев (19) и Кирилл Капустин (41).

За сочинскую команду шайбы забросили Амир Гараев (36) и Василий Глотов (40, бол.).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сочи» (Сочи) — «Северсталь» (Череповец) — 2:4 (0:3, 2:0, 0:1) Голы: Вовченко — 16 (Петунин), 7:53 — 0:1. Алексеев — 3 (Тихонов, Думбадзе), 9:02 — 0:2. Макеев — 3 (Вихарев, Алексеев), 18:22 — 0:3. Гараев — 2 (Александров), 35:56 — 1:3. Глотов — 5 (бол., Колготин, Мироманов), 39:59 — 2:3. К. Капустин — 10 (Морозов), 40:37 — 2:4Вратари: Кульбаков (Третьяк, 18:22) — ПодъяпольскийБроски: 33 (4+14+15) — 25 (14+6+5)Штраф: 4 — 8

«Северсталь» набрала 68 очков и заняла шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с 37 очками расположился на десятом месте.

В первом раунде Кубка Гагарина череповецкая команда сыграет против московского «Динамо».