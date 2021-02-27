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    «Нефтехимик» в овертайме обыграл «Торпедо»

    Хоккей КХЛ Нефтехимик Торпедо Прогнозы на КХЛ
    Нижнекамский «Нефтехимик» одержал домашнюю победу над нижегородским «Торпедо» (3:2 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Нефтехимик»
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    «Нефтехимик»

    В составе победителей отличились Владимир Галузин, Павел Порядин и Александр Осипов.

    За «Торпедо» шайбы забросили Иван Чехович и Брэйди Остин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Галузин — 5 (бол., Абросимов, Бикмуллин), 4:40 — 1:0. Чехович — 17, 25:45 — 1:1. Остин — 4 (Клус), 30:34 — 1:2. Порядин — 13 (Чивилев, Хайруллин), 39:36 — 2:2. Осипов — 5, 60:11 — 3:2Вратари: Иванников — КочетковБроски: 27 (6+12+8+1) — 21 (7+11+3+0)Штраф: 6 — 14

    «Торпедо» завершило сезон серией из пяти поражений, заняв восьмое место в Восточной конференции с 67 очками. «Нефтехимик» занял на «Востоке» предпоследнее 11-е место, набрав 40 очков.

    В первом раунде плей-офф нижегородцы сыграют с «Ак Барсом». Розыгрыш Кубка Гагарина стартует 2 марта.

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