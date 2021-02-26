НХЛ. «Вашингтон» переиграл «Питтсбург», «Тампа» победила «Каролину»

«Вашингтон» — «Питтсбург» 5:2

«Вашингтон» прервал 3-матчевую победную серию «Питтсбурга», победив со счетом 5:2 (1:0, 0:0, 4:2). Российский нападающий Александр Овечкин отметился голевой передачей, ставшая для него десятой в этом сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Питтсбург» — 5:2 (1:0, 0:0, 4:2) Голы: Бэкстрем — 9 (Дженсен), 11:20 — 1:0. Оши — 5 (Эллер, Карлсон), 43:18 — 2:0. Танев — 5 (мен.), 44:22 — 2:1. Гюнтцель — 7 (Кросби, Летанг), 47:22 — 2:2. Уилсон — 7 (бол., Карлсон, Овечкин), 52:40 — 3:2. Хагелин — 2 (п.в.), 58:38 — 4:2. Эллер — 3 (п.в., Оши, Бэкстрем), 59:08 — 5:2Вратари: Ванечек — Джерри (58:05 — 58:38, 58:45 — 59:08)Штраф: 8-6Броски: 35 (12+14+9) — 28 (11+11+6)

«Вашингтон» занимает второе место в Восточном дивизионе. «Питтсбург» — пятый.

«Вашингтон» — «Питтсбург»

«Тампа-Бэй» — «Каролина» 3:1

Гол Михаила Сергачева помог «Тампе» дома обыграть «Каролину» со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Каролина» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) Голы: Пеши — 2 (Фаст, Ахо), 14:23 — 0:1. Сергачев — 1 (Пойнт), 32:39 — 1:1. Гурд — 5 (Хедман), 46:22 — 2:1. Гудроу — 5 (п.в.), 58:44 — 3:1Вратари: Макэлинни — Раймер (58:13 — 58:44, 59:05)Штраф: 12-12Броски: 22 (6+8+8) — 32 (13+12+7)

«Лайтнинг» одержали третью победу кряду. «Харрикейнз» потерпели третье поражение подряд.

«Тампа-Бэй» — «Каролина»

«Оттава» — «Калгари» 6:1

Передачи Евгения Дадонова и Артема Анисимова помогли «Оттаве» разгромить «Калгари» — 6:1 (2:0, 2:1, 2:0).

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Калгари» — 6:1 (2:0, 2:1, 2:0) Голы: Батерсон — 6 (Штюцле, Анисимов), 7:45 — 1:0. Гудбрэнсон — 1 (Тирни), 9:27 — 2:0. Лучич — 5 (Дюбе, Танев), 21:41 — 2:1. К. Браун — 5, 24:39 — 3:1. Бреннстрем — 2, 27:24 — 4:1. Уайт — 3 (Пол), 44:55 — 5:1. Уайт — 4 (Шабо), 54:46 — 6:1Вратари: Мюррей — Риттих (Загидулин, 31:47)Штраф: 6-8Броски: 31 (13+10+8) — 30 (5+10+15)

«Сенаторз» одержали третью победу, но остались на последнем месте в Северном дивизионе. «Калгари» — пятый.

«Оттава» — «Калгари»

«Баффало» — «Нью-Джерси» 3:4 ОТ

«Нью-Джерси» в овертайме обыграл «Баффало» (4:3 ОТ), Никита Гусев сделал голевую передачу. Победу принесла шайба Павла Заха.

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Нью-Джерси» — 3:4 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1) Голы: Шиэн — 2 (Улофссон), 6:28 — 1:0. Братт — 1 (Заха), 25:27 — 1:1. Миттельштадт — 1 (бол., Стаал, Миллер), 28:03 — 2:1. Вуд — 6 (бол., Гусев, Смит), 44:25 — 2:2. Хишир — 1 (Заха), 46:45 — 2:3. Райнхарт — 7 (бол., Холл, Далин), 55:30 — 3:3. Заха — 5 (Братт, Смит), 61:17 — 3:4Вратари: Улльмарк (Хаттон, 20:00) — БлэквудШтраф: 8-8Броски: 32 (11+12+9+0) — 40 (15+11+13+1)

«Баффало» замыкает Восточный дивизион, «Нью-Джерси» — шестой.

«Баффало» — «Нью-Джерси»

«Айлендерс» — «Бостон» 7:2

«Айлендерс» на своем льду крупно обыграли «Бостон» со счетом 7:2 (2:1, 0:1, 5:0). Семен Варламов сделал 34 сэйва и голевую передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Бостон» — 7:2 (2:1, 0:1, 5:0) Голы: Ритчи — 7 (Зборжил, Койл), 1:02 — 0:1. Пелеч — 1, 3:16 — 1:1. Барзал — 7 (Ледди, Варламов), 12:39 — 2:1. Смит — 4 (Дебраск, Вааканайнен), 31:36 — 2:2. Бовилье — 1, 45:41 — 3:2. Эберле — 8 (Барзал, Ли), 50:45 — 4:2. Пажо — 8 (мен., Пелеч), 52:24 — 5:2. Ли — 9 (Добсон, Ледди), 54:44 — 6:2. Вальстрем — 2 (Пулок, Сизикас), 56:33 — 7:2Вратари: Варламов — ГалакШтраф: 4-14Броски: 37 (10+9+18) — 36 (15+13+8)

«Айлендерс» находится на третьем месте на Востоке, «Бостон» является лидером этого дивизиона.

«Айлендерс» — «Бостон»

«Коламбус» — «Чикаго» 0:2

«Коламбус» дома уступил «Чикаго» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2). Защитник «Блэкхокс» Никита Задоров очков не набрал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Чикаго» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) Голы: Кейн — 10 (де Хаан, Янмарк), 48:45 — 0:1. Седерберг — 4 (п.в., Мерфи), 59:10 — 0:2Вратари: Корписало (59:02) — СуббанШтраф: 2-4Броски: 26 (8+3+15) — 27 (3+12+12)

«Коламбус» идет на пятом месте в Центральном дивизионе, «Чикаго» находится на третьей позиции.

«Коламбус» — «Чикаго»

«Флорида» — «Даллас» 3:2

37 сэйвов Сергея Бобровского позволили «Флориде» победить «Даллас» — 3:2 (0:0, 0:2, 3:0).

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Даллас» — 3:2 (0:0, 0:2, 3:0) Голы: Павелски — 10 (бол., Даулинг, Хейсканен), 22:10 — 0:1. Бенн — 4 (Клингберг, Факса), 37:49 — 0:2. Барков — 8 (Уигар, Юбердо), 53:39 — 1:2. Строльман — 2 (Марчмент, Луостаринен), 54:31 — 2:2. Ватрано — 5 (Веннберг, Хернквист), 56:50 — 3:2Вратари: Бобровский — Эттингер (59:00)Штраф: 4-2Броски: 35 (10+10+15) — 39 (11+17+11)

«Флорида» лидирует в Центральном дивизионе, «Даллас» — шестой.

«Флорида» — «Даллас»

«Детройт» — «Нэшвилл» 5:2

Благодаря хет-трику Сэма Ганье «Детройт» на своем льду разгромил «Нэшвилл» со счетом 5:2 (1:1, 1:0, 3:1).

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Нэшвилл» — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) Голы: Гленденинг — 2 (Задина, Хелм), 4:55 — 1:0. Гранлунд — 4 (бол., Йоси, Толванен), 14:15 — 1:1. Ганье — 1 (Райан), 28:38 — 2:1. Хаула — 1 (Эллис, Канин), 42:55 — 2:2. Ганье — 2 (Райан, Декейсер), 49:58 — 3:2. Эрне — 2 (Хелм, Гленденинг), 56:22 — 4:2. Ганье — 3 (п.в.), 56:56 — 5:2Вратари: Бернье — Ринне (56:41 — 56:56)Штраф: 8-8Броски: 32 (11+10+11) — 39 (12+13+14)

«Детройт» и «Нэшвилл» замыкают турнирную таблицу Центрального дивизиона.

«Детройт» — «Нэшвилл»

«Виннипег» — «Монреаль» 6:3

«Монреаль» потерпел четвертое поражение подряд, уступив в гостях «Виннипегу» со счетом 3:6 (2:0, 1:3, 0:3).

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Монреаль» — 6:3 (0:2, 3:1, 3:0) Голы: Армиа — 3 (Романов, Байрон), 13:45 — 0:1. Армиа — 4 (Друэн, Питри), 17:29 — 0:2. Коннор — 9 (бол., Уилер, Шайфли), 25:37 — 1:2. Татар — 5 (бол., Котканиеми, Питри), 27:33 — 1:3. Коннор — 10 (Штястны, Элерс), 31:50 — 2:3. Уилер — 6 (Пионк, Дюбуа), 34:31 — 3:3. Томпсон — 1 (Эпплтон, Лаури), 46:37 — 4:3. Дюбуа — 4 (Перро, Копп), 52:37 — 5:3. Шайфли — 11 (п.в., Уилер, Копп), 58:22 — 6:3Вратари: Хеллебак — Прайс (57:28 — 58:22)Штраф: 9-13Броски: 30 (8+11+11) — 21 (8+7+6)

«Виннипег» идет третьим в Северном дивизионе, «Монреаль» — четвертый.

«Виннипег» — «Монреаль»

«Ванкувер» — «Эдмонтон» 0:3

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Ванкувер» со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Шайбы забросили Алекс Чейссон, Ессе Пульюярви и Конор Макдэвид.

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Эдмонтон» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) Голы: Чейссон — 4 (бол., Нюджент-Хопкинс, Бэрри), 27:41 — 0:1. Пульюярви — 6 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 52:35 — 0:2. Макдэвид — 14 (п.в., Ямамото), 59:37 — 0:3Вратари: Демко (58:23 — 59:37) — СмитШтраф: 10-8Броски: 32 (13+15+4) — 34 (9+12+13)

Эдмонтон« с 28 очками занимает второе место в Северном дивизионе, "Ванкувер" с 18 очками — на шестой строчке.