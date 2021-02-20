«Йокерит» — «Динамо»: счет матча 4:5 ОТ, обзор голов

Московскоев выездном матче регулярного чемпионата КХЛ одолело— 5:4 ОТ (1:0, 0:3, 3:1, 1:0).

«Бело-голубые» смогли сравнять счет в концовке матча, забросив шайбу за 27 секунд до конца основного времени. В составе «Динамо» шайбы забросили Владимир Брюквин (20 минута), Магнус Пяярви-Свенссон (45), Дмитрий Яшкин (47), Андрей Сергеев (60) и Дмитрий Кагарлицкий (62).

У хозяев дубль оформил Давид Скленичка (37 и 40), по голу на свой счет записали Ииро Пакаринен (32) и Брайан О'Нилл (51).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Йокерит» (Хельсинки) — «ХК Динамо» (Москва) — 4:5 ОТ (0:1, 3:0, 1:3, 0:1) Голы: Брюквин — 5 (Сергеев), 19:53 — 0:1. Пакаринен — 9 (бол., Лев, Йенсен), 31:22 — 1:1. Скленичка — 6, 36:46 — 2:1. Скленичка — 7 (Шредер, Йенсен), 39:04 — 3:1. Пяярви — 7 (Волков, Линдберг), 44:29 — 3:2. Яшкин — 36 (бол., Чайковски, Кагарлицкий), 46:37 — 3:3. О`Нилл — 12 (Иконен), 50:21 — 4:3. Сергеев — 6 (Шипачев), 59:33 — 4:4. Кагарлицкий — 14 (бол., Сергеев), 61:48 — 4:5Вратари: Калниньш — Бочаров (58:50 — 59:33)Штраф: 12 — 8Броски: 28 (5+16+7+0) — 35 (9+11+13+2)

В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает третье место (80 очков), а «Йокерит» — пятое (67 очков).

В другом матче «Салават Юлаев» у себя дома выиграл у «Куньлуня» — 5:4 (3:0, 1:2, 1:2).

В составе победителей дубль сделал Александр Кадейкин (7, 32), еще по шайбе забросили Сакари Маннинен (6), Данил Башкиров (7) и Павел Коледов (56).

У гостей отличились Шон Коллинз (38), Спенсер Фу (38) и Джейсон Фрэм (42, 44).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:4 (3:0, 1:2, 1:2) Голы: Маннинен — 18 (бол., Ларсен, Гранлунд), 5:43 — 1:0. Башкиров — 3 (Лисовец, Пименов), 6:06 — 2:0. Кадейкин — 12 (Коледов, Гиматов), 6:56 — 3:0. Кадейкин — 13 (бол., Хартикайнен), 31:33 — 4:0. Коллинс — 2 (Уэрек, Шинкарук), 37:09 — 4:1. С. Фу — 8 (Мозик, Спроул), 37:46 — 4:2. Фрэм — 5 (Локхарт, С. Фу), 41:49 — 4:3. Фрэм — 6 (Лазарев, С. Фу), 43:48 — 4:4. Коледов — 4 (Науменков, Плэтт), 55:42 — 5:4Вратари: Тарасов — Смит (Шикин, 6:56)Штраф: 8 — 40Броски: 34 (10+11+13) — 35 (13+11+11)

В турнирной таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» занимает четвертое место (77 очков), а «Куньлунь» — 12-е (34 очка).