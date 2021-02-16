«Сибирь» — «Нефтехимик»: счет матча 2:1 ОТ, обзор голов

Хоккеисты «Сибири» Фото: ХК «Сибирь»
Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась со счетом 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0).
На 8-й минуте Юрки Йокипакка вывел новосибирцев вперёд. Гости отыгрались на 44-й минуте усилиями Линуса Юханссона.
Победную шайбу в овертайме забросил Виктор Комаров, которому ассистировал Александр Шаров.
Для нижнекамской команды это поражение стало седьмым подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Голы: Йокипакка — 5 (Морозов), 7:53 — 1:0. Юханссон — 4 (Буцаев), 43:42 — 1:1. Комаров — 11 (Шаров), 64:46 — 2:1Вратари: Красоткин — ИванниковШтраф: 4 — 6Броски: 22 (7+5+9+1) — 25 (4+10+9+2)
В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» занимает девятое место (50 очков), а «Нефтехимик» — 11-е (33 очка).