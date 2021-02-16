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    «Сибирь» нанесла «Нефтехимику» седьмое поражение подряд

    «Сибирь» — «Нефтехимик»: счет матча 2:1 ОТ, обзор голов

    Хоккей КХЛ Сибирь Нефтехимик Прогнозы на КХЛ
    «Сибирь» нанесла «Нефтехимику» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась со счетом 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0).

    На 8-й минуте Юрки Йокипакка вывел новосибирцев вперёд. Гости отыгрались на 44-й минуте усилиями Линуса Юханссона.

    Победную шайбу в овертайме забросил Виктор Комаров, которому ассистировал Александр Шаров.

    Для нижнекамской команды это поражение стало седьмым подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Йокипакка — 5 (Морозов), 7:53 — 1:0. Юханссон — 4 (Буцаев), 43:42 — 1:1. Комаров — 11 (Шаров), 64:46 — 2:1Вратари: Красоткин — ИванниковШтраф: 4 — 6Броски: 22 (7+5+9+1) — 25 (4+10+9+2)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» занимает девятое место (50 очков), а «Нефтехимик» — 11-е (33 очка).

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