Брагин: В концовке удаления внесли немного напряжения

Главный тренер СКАпрокомментировал итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ со(3:1).

«Команда хорошо работала. Забили нужные голы. Хорошая игра вратаря. В концовке удаления внесли немного напряжения, но в целом хороший матч с нашей стороны.

По Подколзину сейчас сложно что-то сказать. Завтра посмотрим его состояние.

Во втором периоде взяли таймаут из-за долгой смены, плюс в Кетова попала шайба.

Первый матч после паузы всегда непростой, но в плане физики катались и работали неплохо.

Чибриков всегда играл в меньшинстве, и в ВХЛ тоже. Он умеет играть в меньшинстве, поэтому играет. Он сыграл четыре матча за четыре дня? Сейчас отдохнёт, посмотрим.

Каждого игрока мониторим. Если состояние будет нормальное, значит, будет играть дальше», — передаёт слова Брагина «Чемпионат».