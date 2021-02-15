Дубль Да Косты помог «Ак Барсу» одолеть рижское «Динамо»

Рижскоепотерпело домашнее поражение от казанского(3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Голами в составе победителей отметились Стефан Да Коста (дубль), Виктор Тихонов и Михаил Глухов.

За рижан отличились Микс Индрашис, Николай Елисеев и Робертс Букартс.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Рига) — «Ак Барс» (Казань) — 3:4 (2:2, 0:1, 1:1) Голы: Индрашис — 15 (бол., Майоне, Лайпон), 1:40 — 1:0. Да Коста — 24 (бол., Кормье), 6:28 — 1:1. Елисеев — 1 (бол., Грачев, Индрашис), 14:40 — 2:1. Да Коста — 25 (Тихонов, Юдин), 19:29 — 2:2. Тихонов — 10 (Да Коста, Юдин), 32:46 — 2:3. Роб. Букартс — 8 (Майоне), 49:18 — 3:3. Глухов — 9, 51:34 — 3:4Вратари: Ворис (59:09) — БиляловБроски: 22 (3+11+8) — 34 (12+12+10)Штраф: 34 — 8

«Ак Барс» продолжает лидировать в регулярном чемпионате КХЛ и Восточной конференции, набрав 86 очков в 55 матчах.

Рижское «Динамо» остается худшей командой лиги, занимая последнее 11-е место на «Западе». У латвийского клуба 25 очков после 55 игр.

18 февраля состоятся матчи «Салават Юлаев» — «Ак Барс» и «Локомотив» — «Динамо» (Рига).