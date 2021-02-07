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    ЦСКА по буллитам одолел «Трактор»

    «Трактор» — ЦСКА: счет матча 2:3 Б, обзор голов

    Хоккей КХЛ Трактор ЦСКА Прогнозы на КХЛ
    ЦСКА в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ одолел «Трактор» — 3:2 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В основное время шайбы в составе хозяев забросили Лоуренс Пилут (15 минута) и Алексей Бывальцев (20).

    У «армейцев» отличились Иван Телегин (30) и Андрей Светлаков (44).

    В овертайме голов не было, а в серии буллитов победу «красно-синим» принес точный бросок Андрея Локтионова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — ЦСКА (Москва) — 2:3 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Пилут — 7 (Основин, Вилл), 14:54 — 1:0. Бывальцев — 12 (Основин, Карпухин), 19:33 — 2:0. Телегин — 6 (Светлаков), 29:07 — 2:1. Светлаков — 7 (Телегин, Соркин), 43:25 — 2:2Победный буллит: ЛоктионовВратари: Вилл — ШарыченковШтраф: 10 — 10Броски: 26 (11+5+8+2) — 46 (9+22+12+3)

    ЦСКА лидирует в Западной конференции (83 очка), «Трактор» занимает пятое место на Востоке (65 очков).

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