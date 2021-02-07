Никитин: Первый период матча с «Трактором» мы проспали

Главный тренер ЦСКАподвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против челябинского(3:2 Б).

«Первый период проспали, скажем так. Со второго периода только начали играть. Парни — молодчики.

Все четыре звена внесли свою лепту: кто-то забивал, кто-то оборонялся больше. Это командная победа. Сейчас перерыв — отдохнем и готовимся дальше.

Трактор хорошо всю игру играл. Мы были не на сто процентов сконцентрированы в начале.

Может быть, потому что без раскатки, может разница во времени сказалась. Здесь главное, что переключились.

Никакого тактического хода не было: 0:2 проигрывать, скажем так, не очень тактически грамотно.

Что касается результативности Сошникова, то тут адаптация нужна любому игроку в новой команде, новом коллективе и новой системе.

Мы его брали не только как снайпера, а за его качества разносторонние, прежде всего.

Мы на этом акцент не делаем — он, наверное, сам больше переживает, чем мы. Здесь командная победа. Хоккей — командный вил спорта.

Макс Шалунов — здорово отыграл. Думаю, что наоборот, сильно старался — играл дома, родные, близкие.

Где-то хладнокровия, может быть не хватило, но выложился полностью», — цитирует тренера сайт московского клуба.