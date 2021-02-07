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    Никитин: Первый период матча с «Трактором» мы проспали

    Хоккей ЦСКА Трактор КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против челябинского «Трактора» (3:2 Б).

    Игорь Никитин
    Игорь Никитин

    «Первый период проспали, скажем так. Со второго периода только начали играть. Парни — молодчики.

    Все четыре звена внесли свою лепту: кто-то забивал, кто-то оборонялся больше. Это командная победа. Сейчас перерыв — отдохнем и готовимся дальше.

    Трактор хорошо всю игру играл. Мы были не на сто процентов сконцентрированы в начале.

    Может быть, потому что без раскатки, может разница во времени сказалась. Здесь главное, что переключились.

    Никакого тактического хода не было: 0:2 проигрывать, скажем так, не очень тактически грамотно.

    Что касается результативности Сошникова, то тут адаптация нужна любому игроку в новой команде, новом коллективе и новой системе.

    Мы его брали не только как снайпера, а за его качества разносторонние, прежде всего.

    Мы на этом акцент не делаем — он, наверное, сам больше переживает, чем мы. Здесь командная победа. Хоккей — командный вил спорта.

    Макс Шалунов — здорово отыграл. Думаю, что наоборот, сильно старался — играл дома, родные, близкие.

    Где-то хладнокровия, может быть не хватило, но выложился полностью», — цитирует тренера сайт московского клуба.

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