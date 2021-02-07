«Металлург» — «Барыс»: счет матча 3:2, обзор голов

Магнитогорский «Металлург» нанес поражение казахстанскому «Барысу» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).

У победителей шайбы забросили Сергей Плотников (21 и 47 минуты) и Николай Кулемин (50).

В составе гостей дубль оформил Филип Вароне (23 и 39).

Для «Магнитки» эта победа стала десятой подряд в регулярном чемпионате.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) Голы: Плотников — 11 (Прохоркин), 20:16 — 1:0. Вароун — 7 (бол., Панюков, Виделль), 22:17 — 1:1. Вароун — 8 (Панюков, Виделль), 38:04 — 1:2. Плотников — 12 (Мозякин, Прохоркин), 46:10 — 2:2. Кулемин — 6 (Пашнин, Расмуссен), 49:17 — 3:2Вратари: Кошечкин — Карлссон (58:13)Штраф: 10 — 10Броски: 29 (8+12+9) — 38 (14+11+13)

В турнирной таблице Восточной конференции «Металлург» занимает третье место (75 очков), а «Барыс» — восьмое (62 очка).