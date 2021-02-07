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    «Металлург» одержал десятую победу подряд

    «Металлург» — «Барыс»: счет матча 3:2, обзор голов

    Хоккей КХЛ Металлург Мг Барыс Прогнозы на КХЛ
    Магнитогорский «Металлург» нанес поражение казахстанскому «Барысу» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Сергей Плотников
    Сергей Плотников

    Встреча, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).

    У победителей шайбы забросили Сергей Плотников (21 и 47 минуты) и Николай Кулемин (50).

    В составе гостей дубль оформил Филип Вароне (23 и 39).

    Для «Магнитки» эта победа стала десятой подряд в регулярном чемпионате.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)
    Голы: Плотников — 11 (Прохоркин), 20:16 — 1:0. Вароун — 7 (бол., Панюков, Виделль), 22:17 — 1:1. Вароун — 8 (Панюков, Виделль), 38:04 — 1:2. Плотников — 12 (Мозякин, Прохоркин), 46:10 — 2:2. Кулемин — 6 (Пашнин, Расмуссен), 49:17 — 3:2Вратари: Кошечкин — Карлссон (58:13)Штраф: 10 — 10Броски: 29 (8+12+9) — 38 (14+11+13)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Металлург» занимает третье место (75 очков), а «Барыс» — восьмое (62 очка).

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