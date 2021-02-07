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    «Витязь» удержал победу над «Куньлунем»

    Хоккей КХЛ Куньлунь Ред Стар Витязь Прогнозы на КХЛ
    Пекинский «Куньлунь Ред Стар» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил подольскому «Витязю» со счетом 4:5 (1:1, 2:3, 1:1).

    «Витязь»
    «Витязь»

    За победителей дубли оформили Джастин Дэнфорт и Маттиас Теденбю. Еще одна шайба подмосковной команды в активе чеха Якуба Ержабека.

    В составе китайского клуба авторами голов стали Шон Колинз и Алексей Торопченко, а затем Андрей Баканов оформил дубль.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Витязь» (Подольск) — 4:5 (1:1, 2:3, 1:1)
    Голы: Дэнфорт — 21 (Ержабек, Теденбю), 15:33 — 0:1. Коллинс — 1 (Уэрек), 16:46 — 1:1. Теденбю — 15 (бол., Хультстрем, Дэнфорт), 20:43 — 1:2. Дэнфорт — 22 (бол., Дергачев, Даугавиньш), 24:44 — 1:3. Лещенко — 8, 34:41 — 2:3. Баканов — 3 (Спроул), 35:18 — 3:3. Ержабек — 6 (бол., Моисеев, Пыленков), 37:05 — 3:4. Теденбю — 16 (Дэнфорт), 42:21 — 3:5. Баканов — 4 (Лещенко), 48:59 — 4:5Вратари: Смит (58:53) — ТодыковБроски: 55 (23+15+17) — 31 (13+12+6)Штраф: 10 — 6

    «Витязь» занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 56 очков в 54 встречах.

    «Куньлунь» остается худшей командой «Востока», находясь на последней 12-й строчке таблицы с 30 очками после 53 игр. Проигрышная серия китайского клуба длится 9 матчей.

    11 февраля «Куньлунь» сыграет в Хельсинки с «Йокеритом». 16 февраля состоится матч ЦСКА — «Витязь».

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