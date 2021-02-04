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    Назван состав сборной Чехии на шведский этап Евротура

    Хоккей Сборная Чехии Шведские хоккейные игры Евротур
    Тренерский штаб сборной Чехии объявил состав команды на шведский этап Евротура.

    Хоккеисты сборной Чехии
    Хоккеисты сборной Чехии

    Всего в состав чешской команды вошли 26 игроков, среди которых не оказалось представителей КХЛ.

    Вратари: Патрик Бартошак («Пеликанс», Финляндия), Доминик Граховина («Таппара», Финляндия), Ник Малик («Су Грейхаундз», Канада).

    Защитники: Михал Моравчик («Таппара»), Лукаш Клок («Лукко», Финляндия), Якуб Галвас («Юкурит», Финляндия), Либор Шулак («Кярпят», Финляндия), Давид Мусил («Оцеларжи Тршинец»), Ондржей Витасек («Били Тигржи», Либерец), Давид Немечек («Спарта», Прага), Филип Крал («Комета Брно»).

    Нападающие: Михал Бирнер, Радан Ленц (оба — «Били Тигржи»), Давид Томашек («Спарта», Прага), Матей Странски, Михаэль Шпачек (оба — «Оцеларжи Тршинец»), Петр Голик («Комета Брно»), Иржи Смейкал («Таппара»), Радек Коближек («Кярпят»), Ян Ордош («ИК Оскарсхамн», Швеция), Ондржей Роман, Матей Брюмель (оба — «Динамо», Пардубице), Якуб Флек («Энергия», Карловы Вары), Петр Кодытек («Пльзень»), Доминик Лакатош («Витковице»), Оскар Флинн («Млада Болеслав»).

    Матчи шведского этапа Евротура пройдут в Мальме с 11 по 14 февраля.

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