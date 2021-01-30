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    «Ак Барс» переиграл «Куньлунь»

    Хоккей КХЛ Ак Барс Куньлунь Ред Стар Прогнозы на КХЛ
    Казанский «Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата обыграл «Куньлунь Ред Стар» со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

    «Ак Барс»
    «Ак Барс»

    В составе победителей отличились Артем Галимов, Даниил Журавлев и Тревор Мерфи.

    Единственную шайбу гостей забросил Алексей Торопченко.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Галимов — 5 (Лямкин), 19:29 — 1:0. Журавлев — 3 (Воронков, Яруллин), 39:13 — 2:0. Торопченко — 7 (Шашков), 50:19 — 2:1. Мерфи — 2 (бол., Зарипов), 55:49 — 3:1Вратари: Билялов — Смит (58:31)Броски: 28 (11+7+10) — 38 (12+10+16)Штраф: 10 — 8

    «Ак Барс» остается лучшей командой регулярного чемпионата и Восточной конференции, набрав 80 очков в 51 матче.

    «Куньлунь» занимает последнюю 12-ю строчку в таблице «Востока», имея 30 очков после 49 встреч.

    1 февраля состоятся матчи «Трактор» — «Ак Барс» и «Торпедо» — «Куньлунь».

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