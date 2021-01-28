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    «Магнитка» обыграла «Спартак» и вышла в плей-офф Кубка Гагарина

    Хоккей КХЛ Металлург Мг Спартак Прогнозы на КХЛ
    Московский «Спартак» потерпел домашнее поражение от магнитогорского «Металлурга» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Спартак» — «Металлург»
    «Спартак» — «Металлург»

    В составе победителей отличились Николай Кулёмин, Андрей Чибисов и Егор Яковлев.

    Единственную шайбу красно-белых забросил Робин Ганзл.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Яковлев — 8 (Чибисов), 9:38 — 0:1. Ганзл — 10 (Радил, Бакош), 14:31 — 1:1. Кулемин — 5 (бол., Нестрашил), 38:19 — 1:2. Чибисов — 15 (Хольм, Голдобин), 57:11 — 1:3Вратари: Гудачек (58:44 — 58:53, 59:36) — КошечкинБроски: 30 (8+10+12) — 27 (10+9+8)Штраф: 4 — 2

    «Металлург» поднялся на 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 67 очков. Этот результат позволил команде стать еще одним участником Кубка Гагарина.

    «Спартак» с 52 очками находится на 9-й строчке в Западной конференции. Московский клуб потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах, но продолжает борьбу за попадание в плей-офф.

    30 января команда Олега Знарка примет питерский СКА, а подопечные Ильи Воробьева в тот же день сыграют дома с финским «Йокеритом».

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