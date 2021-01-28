«Магнитка» обыграла «Спартак» и вышла в плей-офф Кубка Гагарина

Московскийпотерпел домашнее поражение от магнитогорского(1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Николай Кулёмин, Андрей Чибисов и Егор Яковлев.

Единственную шайбу красно-белых забросил Робин Ганзл.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Спартак» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) Голы: Яковлев — 8 (Чибисов), 9:38 — 0:1. Ганзл — 10 (Радил, Бакош), 14:31 — 1:1. Кулемин — 5 (бол., Нестрашил), 38:19 — 1:2. Чибисов — 15 (Хольм, Голдобин), 57:11 — 1:3Вратари: Гудачек (58:44 — 58:53, 59:36) — КошечкинБроски: 30 (8+10+12) — 27 (10+9+8)Штраф: 4 — 2

«Металлург» поднялся на 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 67 очков. Этот результат позволил команде стать еще одним участником Кубка Гагарина.

«Спартак» с 52 очками находится на 9-й строчке в Западной конференции. Московский клуб потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах, но продолжает борьбу за попадание в плей-офф.

30 января команда Олега Знарка примет питерский СКА, а подопечные Ильи Воробьева в тот же день сыграют дома с финским «Йокеритом».