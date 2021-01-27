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    «Авангард» переиграл рижское «Динамо»

    Хоккей КХЛ Авангард Динамо Рига Прогнозы на КХЛ
    В заключительном матче игрового дня КХЛ «Авангард» обыграл рижское «Динамо» со счетом 2:1.

    Вратарь «Авангарда»
    Вратарь «Авангарда»

    После этой победы «Авангард» гарантировал себе место в плей-офф Кубка Гагарина, набрав 68 очков (2). Клуб стал третьим участником плей-офф после «Ак Барса» и ЦСКА.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Авангард» (Омск) — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
    Голы: Дзиеркалс — 8 (Рих. Букартс), 1:58 — 1:0. Зернов — 10 (Ковальчук, Шарипзянов), 22:09 — 1:1. Емелин — 5 (Найт, Костин), 25:35 — 1:2Вратари: Налимов (58:53) — БобковШтраф: 4 — 8Броски: 19 (7+5+7) — 20 (9+7+4)

    Это третья победа хозяев в Континентальной хоккейной лиге подряд. Ранее команда разгромила «Йокерит» и одолела «Трактор».

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