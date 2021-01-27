«Авангард» переиграл рижское «Динамо»

В заключительном матче игрового дня КХЛобыграл рижскоесо счетом 2:1.

После этой победы «Авангард» гарантировал себе место в плей-офф Кубка Гагарина, набрав 68 очков (2). Клуб стал третьим участником плей-офф после «Ак Барса» и ЦСКА.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Рига) — «Авангард» (Омск) — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) Голы: Дзиеркалс — 8 (Рих. Букартс), 1:58 — 1:0. Зернов — 10 (Ковальчук, Шарипзянов), 22:09 — 1:1. Емелин — 5 (Найт, Костин), 25:35 — 1:2Вратари: Налимов (58:53) — БобковШтраф: 4 — 8Броски: 19 (7+5+7) — 20 (9+7+4)

Это третья победа хозяев в Континентальной хоккейной лиге подряд. Ранее команда разгромила «Йокерит» и одолела «Трактор».