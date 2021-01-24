ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуРоналду, Пеле или Бицан? Кто является лучшим бомбардиром всех времен?
  • 01:13
    • «Монако» обыграл «Марсель», Головин отдал две голевые передачи
  • 01:02
    • «Реал» разгромил «Алавес», Бензема оформил дубль
  • 23:48
    • Джеко выведен из состава «Ромы» после конфликта с Фонсекой
  • 22:24
    • «Манчестер Сити» вырвал победу у «Челтнема» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
  • 22:08
    • «Интер» сыграл вничью с «Удинезе» и не смог догнать «Милан»
    Все новости спорта

    «Коламбус» дома обыграл «Тампу»

    Хоккей НХЛ Коламбус Блю Джекетс Тампа-Бэй Лайтнинг Прогнозы на НХЛ
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джэкетс» одержали домашнюю победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 5:2.

    «Коламбус»
    «Коламбус»

    В составе победителей по шайбе забросили российские игроки Михаил Григоренко и Владислав Гавриков. Еще по голу записали на свой счет Ник Фолиньо, Зак Веренски и Эрик Робинсон.

    За гостей отличились Виктор Хедман и Ондржей Палат.

    Ворота «Тампы» в этом матче защищал россиянин Андрей Василевский, отразив 23 броска соперников.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Коламбус Блю Джекетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 5:2 (3:2, 0:0, 2:0)
    Голы: Хедман (Стивенс, Волков), 04:10 — 0:1. Фолино (Аткинсон, Дель Дзотто), 04:27 — 1:1. Григоренко (Стенлунд, Гербе), 10:03 — 2:1. Гавриков (Фуди, Робинсон), 19:01 — 3:1. Палат (Пойнт, Хедман), 19:46 (в большинстве) — 3:2. Веренски (Тексье, Дженнер), 46:34 — 4:2. Робинсон (Нэш, Джонс), 58:12 (в пустые ворота) — 5:2Вратари: Мерзликин — Василевский
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выстоит ли «МЮ» против «Ливерпуля» на «Олд траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Бавария» вновь разобьет «Шальке»
  • «Шальке» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
  • Побег из плена
  • Порье — Макгрегор. Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    16.66
  • Суперэкспресс на 23-24 января
  • Сегодня в 17:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Шальке — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Порье — Макгрегор
  • Прочие
  • Сегодня в 08:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Челси — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Ювентус — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Эльче — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.65
  • Прогноз на матч Лацио — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие