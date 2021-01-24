«Коламбус» дома обыграл «Тампу»

В матче регулярного чемпионата НХЛ» одержали домашнюю победу надсо счетом 5:2.

В составе победителей по шайбе забросили российские игроки Михаил Григоренко и Владислав Гавриков. Еще по голу записали на свой счет Ник Фолиньо, Зак Веренски и Эрик Робинсон.

За гостей отличились Виктор Хедман и Ондржей Палат.

Ворота «Тампы» в этом матче защищал россиянин Андрей Василевский, отразив 23 броска соперников.