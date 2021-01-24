«Коламбус» дома обыграл «Тампу»

В составе победителей по шайбе забросили российские игроки Михаил Григоренко и Владислав Гавриков. Еще по голу записали на свой счет Ник Фолиньо, Зак Веренски и Эрик Робинсон.
За гостей отличились Виктор Хедман и Ондржей Палат.
Ворота «Тампы» в этом матче защищал россиянин Андрей Василевский, отразив 23 броска соперников.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус Блю Джекетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 5:2 (3:2, 0:0, 2:0)
Голы: Хедман (Стивенс, Волков), 04:10 — 0:1. Фолино (Аткинсон, Дель Дзотто), 04:27 — 1:1. Григоренко (Стенлунд, Гербе), 10:03 — 2:1. Гавриков (Фуди, Робинсон), 19:01 — 3:1. Палат (Пойнт, Хедман), 19:46 (в большинстве) — 3:2. Веренски (Тексье, Дженнер), 46:34 — 4:2. Робинсон (Нэш, Джонс), 58:12 (в пустые ворота) — 5:2Вратари: Мерзликин — Василевский