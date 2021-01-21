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    ЦСКА дома победил «Амур» и вышел в плей-офф Кубка Гагарина

    Хоккей КХЛ ЦСКА Амур Прогнозы на КХЛ
    В поединке Континентальной хоккейной лиги ЦСКА на своем льду обыграл «Амур» со счетом 3:2.

    Сергей Андронов
    Сергей Андронов

    Победу хозяевам принесли точные броски Антона Слепышева, Марио Кемпе и Кирилла Максимова. Первые два сделали по результативной передаче.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Слепышев — 12 (Лайпсик, Кемпе), 3:13 — 1:0. Кемпе — 11 (бол., Мамин, Слепышев), 19:11 — 2:0. Шаров — 3 (Йордан), 22:20 — 2:1. Максимов — 2 (бол., Коростелев, Чайка), 25:32 — 3:1. Пьянов — 9 (Бутузов, Лугин), 55:12 — 3:2Вратари: Шарыченков — Аликин (Лангхамер, 25:32, 59:26)Штраф: 2 — 10Броски: 27 (13+5+9) — 34 (7+8+19)

    ЦСКА имеет 73 очка и возглавляет таблицу «Запада». «Амур» десятый с 40 очками на «Востоке».

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