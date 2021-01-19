ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доменико ТедескоПланы на зиму: «Спартак»
  • 21:51
    • ЦСКА вырвал победу у «Спартака»
  • 21:34
    • «Ак Барс» в овертайме уступил рижскому «Динамо»
  • 19:36
    • «Салават Юлаев» оказался сильнее «Северстали»
  • 19:30
    • «Металлург» разгромил «Локомотив»
  • 19:29
    • «Авангард» на выезде победил «Трактор», у Ковальчука два очка
    Все новости спорта

    Минское «Динамо» в овертайме переиграло «Сочи»

    Хоккей КХЛ Динамо Минск Сочи Прогнозы на КХЛ
    В домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» в овертайме уступил минскому «Динамо» со счетом 2:3 ОТ.

    Минское «Динамо»
    Минское «Динамо»

    В основное время в составе «Сочи» шайбы забросили Сергей Шмелев и Дмитрий Колготин.

    За белорусскую команду отличились Степан Фальковский и Зак Митчелл. Победную шайбу забросил Роман Горбунов.

    КХЛ. Регулярный чемпион
    «Сочи» (Сочи) — «Динамо» (Минск) — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Шмелев — 17 (бол., Рундблад, Феоктистов), 7:22 — 1:0. Фальковский — 6 (Принс, Протас), 17:36 — 1:1. Колготин — 7 (мен.), 34:42 — 2:1. Митчелл — 8 (Клинкхаммер, Знахаренко), 41:47 — 2:2. Горбунов — 5 (Фальковский), 64:01 — 2:3Вратари: Третьяк — Фурх (17:24 — 17:36)Броски: 31 (10+15+5+1) — 38 (9+9+14+6)Штраф: 6 — 6

    После этой победы минчане поднялись на пятое место на «Западе» с 55 очками, «Сочи» остался на 10-м месте с 32 очками.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Челси» набрать очки на поле «Лестера»?
  • «Лестер» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Обгонит ли «Боруссия» леверкузенцев в таблице Бундеслиги?
  • «Байер» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Севильцы сообразят гол до перерыва
  • «Алавес» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    •  Играть Казино, слоты, киберспортБонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.75
  • Экспресс дня 19 января
  • Сегодня в 23:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Лестер — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.99
  • Прогноз на матч Байер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Алавес — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Рома — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.06
  • Прогноз на матч АЕК — Аполлон Смирнис
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Гремио — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:15
    •  1.58
  • Прогноз на матч Ювентус — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Вегас — Аризона
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие