Минск лишился права на проведение ЧМ по хоккею

Совет(IIHF) принял решение лишить Белоруссию права на проведение матчей чемпионата мира 2021 года по хоккею.

«Из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля ИИХФ, совет федерации сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска было неизбежным.

Совет принял решение после завершения обширной процедуры проверки. ИИХФ несет ответственность за всех участников чемпионата.

Совет федерации хоккея провел справедливый и беспристрастный процесс комплексной проверки, в ходе которого независимые эксперты и все заинтересованные стороны были проконсультированы по вопросу целесообразности проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года в Белоруссии перед лицом растущих проблем безопасности, связанных как с ростом политических беспорядков, так и пандемии коронавируса.

Принимая во внимание все, что стало известно в ходе проверки, совет ИИХФ определил, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Минске», — говорится в заявлении Международной федерации хоккея на льду.

Напомним, что 16 января генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс заявил, что Латвия способна самостоятельно принять чемпионат мира по хоккею.

В этот же день стало известно о том, что Skoda и Nivea Men не будут спонсировать чемпионат мира, если турнир пройдет в Белоруссии.

Чемпионат мира должен был изначально пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Однако в августе 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента страны, на которых победу, по заявлению властей, одержал Александр Лукашенко.

Сразу после этого в республике начались массовые акции оппозиции, которые жестоко разгонялись правоохранительными органами с применением спецсредств и насилия.

В связи с этим ряд стран, а также некоторые руководители ИИХФ, выразили мнение, что проведение мирового первенства в Минске в сложившихся условиях невозможно.