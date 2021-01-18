Вице-президент ИИХФ о переносе ЧМ: Мы не можем гарантировать безопасность болельщикам и хоккеистам

Вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ)высказался касательно отмены матчей ЧМ-2021 в Белоруссии.

Чемпионат мира по хоккею должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. Теперь турнир, скорее всего, пройдет только в Латвии.

Напомним, что 16 января генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс заявил, что Латвия способна самостоятельно принять чемпионат мира по хоккею.

«Это было необходимое решение. Мы должны были принять решение о переносе чемпионата мира из Беларуси. Я не стану говорить, чья это была победа. Считаю, что никто не выиграл.

Белоруссия — великая хоккейная держава. Мне жаль, что ситуация складывалась таким образом, что нам пришлось принять решение забрать турнир.

Перенос чемпионат мира из Беларуси — это не политическое решение. Это сделано из соображений безопасности.

Мы не можем гарантировать безопасность в Беларуси. Не можем гарантировать безопасность болельщикам и хоккеистам в Минске.

К тому же ситуация с коронавирусом в Европе по-прежнему сложная, а Беларусь не предоставляет точные сведения о количестве заболевших. Мы не знаем, насколько тяжелой ситуация там будет в мае», — сказал Куммола «Р-Спорту».