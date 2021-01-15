«Автомобилист» победил минское «Динамо»

Вратарь «Автомобилиста»
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Победу команде принес дубль Питера Холланда. При этом игрок мог сделать хэт-трик, но его третью шайбу не засчитали.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы: Холланд — 9 (бол., Протапович, Мэйсек), 22:08 — 0:1. Холланд — 10 (Арзамасцев, Хольцер), 31:36 — 0:2. Фальковский — 5 (Принс), 40:44 — 1:2Вратари: Тэйлор (58:30) — ГроссШтраф: 2 — 8Броски: 31 (10+7+14) — 22 (9+6+7)
«Автомобилист» одержал третью победу подряд (5 место, 57 очков).