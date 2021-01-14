Билялетдинов оценил дебют внука в НХЛ

Известный российский тренерпрокомментировал игру своего внукав дебютном матче в НХЛ.

Защитник «Монреаля» Романов в матче с «Торонто» (4:5 ОТ) провел на льду 22 минуты. Он стал всего третьим защитником канадской команды за последние 40 лет, кому удалось совершить результативное действие в первом же матче сезона и одновременно первой встрече за карьеру в лиге.

«Конечно, мы за него переживали, потому что Саша долгое время не играл. Думаю, он сыграл достойно с хорошей отдачей и правильными решениями. Такая солидная игра, мне очень понравилось! Стабильно и на хорошем уровне.

Но Александру еще нужно много работать, есть моменты, которые нужно поправлять. Он сам это понимает. В этом плане нет проблем, у него правильное отношение к тренировкам, плюс дополнительная работа. Да, есть что исправить, но Саша постарается сделать все, чтобы улучшить свои качества», — приводит слова Билялетдинова «Спорт-Экспресс».