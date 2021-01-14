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    Билялетдинов оценил дебют внука в НХЛ

    Хоккей Монреаль Канадиенс НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Известный российский тренер Зинэтула Билялетдинов прокомментировал игру своего внука Александра Романова в дебютном матче в НХЛ.

    Зинэтула Билялетдинов
    Зинэтула Билялетдинов

    Защитник «Монреаля» Романов в матче с «Торонто» (4:5 ОТ) провел на льду 22 минуты. Он стал всего третьим защитником канадской команды за последние 40 лет, кому удалось совершить результативное действие в первом же матче сезона и одновременно первой встрече за карьеру в лиге.

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    • «Конечно, мы за него переживали, потому что Саша долгое время не играл. Думаю, он сыграл достойно с хорошей отдачей и правильными решениями. Такая солидная игра, мне очень понравилось! Стабильно и на хорошем уровне.

    Но Александру еще нужно много работать, есть моменты, которые нужно поправлять. Он сам это понимает. В этом плане нет проблем, у него правильное отношение к тренировкам, плюс дополнительная работа. Да, есть что исправить, но Саша постарается сделать все, чтобы улучшить свои качества», — приводит слова Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

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