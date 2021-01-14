Романов в первой игре за «Монреаль» повторил достижение Маркова

В матче регулярного чемпионата НХЛобыгралв овертайме — 5:4 ОТ.

Первым результативным действием в НХЛ отметился 21-летний российский защитник «Канадиенс» Александр Романов, ранее выступавший в КХЛ за московский ЦСКА.

Примечательно, что Романов стал всего третьим защитником канадской команды за последние 40 лет, кому удалось совершить результативное действие в первом же матче сезона и одновременно первой встрече за карьеру в лиге. В сезоне-1984/1985 это сделал Петр Свобода, а в 2000 году — Андрей Марков.

Вдобавок игровое время Романова в дебютной игре (21:58) стало третьим показателем в «Канадиенс». Больше игрового времени получили только Ши Уэбер (24:05) и Джефф Питри (22:45).