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    Романов в первой игре за «Монреаль» повторил достижение Маркова

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    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» обыграл «Монреаль» в овертайме — 5:4 ОТ.

    Александр Романов
    Александр Романов

    Первым результативным действием в НХЛ отметился 21-летний российский защитник «Канадиенс» Александр Романов, ранее выступавший в КХЛ за московский ЦСКА.

    Примечательно, что Романов стал всего третьим защитником канадской команды за последние 40 лет, кому удалось совершить результативное действие в первом же матче сезона и одновременно первой встрече за карьеру в лиге. В сезоне-1984/1985 это сделал Петр Свобода, а в 2000 году — Андрей Марков.

    Вдобавок игровое время Романова в дебютной игре (21:58) стало третьим показателем в «Канадиенс». Больше игрового времени получили только Ши Уэбер (24:05) и Джефф Питри (22:45).

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