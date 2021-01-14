«Барыс» — «Салават Юлаев»: счет матча 3:6, обзор голов

Хоккеисты «Салавата Юлаева»
ХК «Салават Юлаев»
Встреча, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 3:6 (0:1, 3:2, 0:3).
У победителей по шайбе забросили Филип Ларсен (14 минута), Сакари Маннинен (33), Джефф Плэтт (38), Александр Алексеев (42), Маркус Гранлунд (48) и Петр Хохряков (59).
В составе проигравших отличились Кирилл Панюков (23), Якоб Лилья (29) и Никита Михайлис (30).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:6 (0:1, 3:2, 0:3)
Голы: Ларсен — 8 (Гранлунд, Маннинен), 13:56 — 0:1. Панюков — 4 (Фрэттин, Вароун), 22:57 — 1:1. Лилья — 17 (бол., Виделль, Дитц), 28:15 — 2:1. Михайлис — 10 (бол., Орехов), 29:03 — 3:1. Маннинен — 14 (Кадейкин, Гранлунд), 32:04 — 3:2. Плэтт — 8 (бол., Науменков, Кугрышев), 37:49 — 3:3. Алексеев — 5 (Кугрышев, Картаев), 41:36 — 3:4. Гранлунд — 20 (Хартикайнен), 47:08 — 3:5. Хохряков — 4 (мен., п.в.), 58:02 — 3:6Вратари: Ортио (57:37 — 58:02) — ТарасовШтраф: 14 — 10Броски: 26 (11+6+9) — 30 (6+14+10)
В турнирной таблице Восточной конференции «Барыс» занимает восьмое место (49 очков), а «Салават Юлаев» — третье (60 очков).