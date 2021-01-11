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    «Автомобилист» на своем льду обыграл «Йокерит»

    Хоккей КХЛ Автомобилист Йокерит Прогнозы на КХЛ
    Екатеринбургский «Автомобилиста» переиграл «Йокерит» (2:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Автомобилист»
    «Автомобилист»

    В составе победителей отличились Георгий Белоусов (9-я минута) и Питер Холланд (56).

    Голкипер «Автомобилиста» Владислав Гросс отразил 26 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в текущем сезоне.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Белоусов — 6, 8:25 — 1:0. Холланд — 8 (бол., Бочаров, Василевский), 55:24 — 2:0Вратари: Гросс — Калниньш (57:28)Броски: 32 (11+11+10) — 26 (7+4+15)Штраф: 13 — 17

    «Автомобилист» набрал 53 очка и расположился на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Йокерит» с 50 очками занимает на «Западе» шестое место.

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