«Локомотив» в гостях обыграл рижское «Динамо»

Рижскоев домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступило ярославскомусо счетом 1:4 (1:2, 0:2, 0:0).

На 13-й минуте форвард хозяев Лаурис Дарзиньш открыл счет.

Затем шайбы забрасывали только железнодорожники — Теэму Пулккинен (15), Павел Красковский (19, в меньшинстве), Даниил Мисюль (22) и Артем Ильенко (33).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Рига) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:4 (1:2, 0:2, 0:0) Голы: Дарзиньш — 7 (Индрашис, Паршин), 12:12 — 1:0. Пулккинен — 14 (Ландер, Черепанов), 14:13 — 1:1. Красковский — 15 (мен., Беляев), 18:40 — 1:2. Мисюль — 1 (Ландер, Каюмов), 21:39 — 1:3. Ильенко — 4 (Осипов, Пулккинен), 32:06 — 1:4Вратари: Налимов — КоноваловБроски: 25 (5+10+10) — 26 (12+6+8)Штраф: 4 — 4

Рижское «Динамо» занимает последнее 11-е место в Западной конференции, набрав 21 очков в 42 играх. «Локомотив» идет третьим на «Западе» с 61 очком после 43 встреч.

11 января «Локомотив» сыграет на выезде со «Спартаком». 12 января рижское «Динамо» примет ЦСКА.