«Динамо» Рига — «Динамо» Москва: счет матча 5:4, обзор голов

Хоккеисты рижского «Динамо»
ХК «Динамо» Рига
Встреча, которая прошла в Риге, завершилась со счетом 5:4 (1:2, 2:0, 2:2).
У победителей отличились Мартиньш Дзиеркалс (18 минута), Роберт Букартс (28 и 52), Джей Си Липон (35) и Рихард Букартс (52).
В составе гостей точные броски нанесли Дмитрий Яшкин (14), Олег Зайцев (18), Андрей Сергеев (43) и Илья Шипов (54).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «ХК Динамо» (Москва) — 5:4 (1:2, 2:0, 2:2)
Голы: Яшкин — 29 (Кагарлицкий, Чайковски), 14:00 — 0:1. О. Зайцев — 1 (Миронов, Круглов), 17:11 — 0:2. Дзиеркалс — 7 (Шваненбергс, Мамчицс), 17:42 — 1:2. Роб. Букартс — 6 (Майоне), 27:15 — 2:2. Лайпон — 2 (Роб. Букартс, Грачев), 34:54 — 3:2. Сергеев — 2 (О. Зайцев), 42:24 — 3:3. Рих. Букартс — 5 (Дзиеркалс), 51:04 — 4:3. Роб. Букартс — 7 (Скарлетт, Лайпон), 51:19 — 5:3. Шипов — 3 (Сергеев, Игумнов), 53:41 — 5:4Вратари: Ворис — Гарипов (Еременко, 40:00, 58:46)Штраф: 8 — 4Броски: 23 (6+8+9) — 33 (14+4+15)
В турнирной таблице Западной конференции рижане занимают 11-е место (21 очко), а москвичи — четвертое (54 очка). 0