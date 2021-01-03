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    «Локомотив» разгромил «Витязь», Пулккинен сделал хет-трик

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    Ярославский «Локомотив» одержал крупную победу над «Витязем» (7:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ

    «Локомотив»
    «Локомотив»

    В составе победителей хет-трик оформил нападающий Теему Пулккинен, еще по разу отличились форварды Антон Ландер, Георгий Иванов, Артур Каюмов и Михаил Беляев.

    Единственную шайбу подмосковной команды забросил защитник Линус Гультстрем.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Витязь» (Подольск) — 7:1 (2:0, 0:0, 5:1)
    Голы: Ландер — 9 (Пулккинен), 8:17 — 1:0. Иванов — 6 (мен., Рафиков), 12:57 — 2:0. Хультстрем — 6 (Даугавиньш, Теденбю), 45:37 — 2:1. Пулккинен — 11 (Баранцев, Ткачев), 51:48 — 3:1. Каюмов — 9 (Пулккинен, Марченко), 52:07 — 4:1. Пулккинен — 12 (бол., Каюмов, Петерссон), 56:24 — 5:1. Беляев — 2 (бол., Рафиков, Алексеев), 56:55 — 6:1. Пулккинен — 13 (мен., п.в., Иванов), 59:42 — 7:1Вратари: Паскуале — Тодыков (59:07 — 59:42)Броски: 40 (10+12+18) — 28 (7+12+9)Штраф: 8 — 37

    «Локомотив» набрал 55 очков в 40 играх и вышел на третье место в таблице Западной конференции. «Витязь» имеет 41 очко после 41 матча и располагается на девятой строчке.

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    В другом матче нижегородское «Торпедо» на выезде победило «Сочи» со счетом 5:2.

    В составе победителей шайбы забрасывали Энди Мили, Дамир Жафяров, Зият Пайгин и Крис Терри (дубль).

    За «Сочи» отличились Владислав Валенцов и Даниил Мироманов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
    Голы: Миле — 14 (Чехович, Жафяров), 8:10 — 0:1. Валенцов — 2 (Гараев, Колготин), 12:37 — 1:1. Жафяров — 17 (бол., Уайдмэн), 19:47 — 1:2. Пайгин — 5 (бол., Варнаков), 36:52 — 1:3. Терри — 1 (Орлов, Шварц), 40:43 — 1:4. Терри — 2 (Шенфельд, Шварц), 54:24 — 1:5. Мироманов — 9 (бол.), 56:29 — 2:5Вратари: Третьяк — СеребряковБроски: 32 (7+12+13) — 25 (8+6+11)Штраф: 4 — 8

    «Торпедо» одержал четвертую победу подряд и занимает 7-е место в таблице Восточной конференции, у «Сочи» 10-я позиция на Западе. 0

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