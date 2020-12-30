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    «Нефтехимик» прервал серию поражений в КХЛ

    Хоккей КХЛ Динамо Минск Нефтехимик Прогнозы на КХЛ
    «Нефтехимик» на последних минутах матча регулярного чемпионата КХЛ вырвал победу у минского «Динамо», победив со счетом 5:4.

    Рафаэль Бикмуллин
    Рафаэль Бикмуллин

    Победу «Нефтехимику» принесли точные броски Булата Шафигуллина, Александра Брынцева, Александра Осипова, Либора Гудачека и Марата Хайруллина. У минского коллектива забивали Шейн Принс, Максим Сушко и Владислав Еременко (дубль).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:5 (1:0, 1:4, 2:1)
    Голы: Принс — 13 (бол., Спунер, Демков), 14:51 — 1:0. Шафигуллин — 4 (Сидоров), 22:25 — 1:1. Сушко — 2 (Демков, Паре), 28:16 — 2:1. Брынцев — 2 (Энлунд, Гудачек), 28:39 — 2:2. Осипов — 4, 35:45 — 2:3. Гудачек — 14 (бол., Энлунд), 38:33 — 2:4. Еременко — 2 (Сушко), 41:16 — 3:4. Еременко — 3 (Протас, Воронин), 58:30 — 4:4. Хайруллин — 9 (Попугаев, Гудачек), 59:22 — 4:5Вратари: Фурх (59:22) — ИванниковШтраф: 6 — 22Броски: 31 (9+9+13) — 33 (16+12+5)

    Прервав серию из девяти поражений, «Нефтехимик» набрал 22 очка на «Востоке» (12). «Динамо» идет седьмым на «Западе» с 45 баллами. 0

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