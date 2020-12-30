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    • Гол Савинайнена помог «Йокериту» выиграть у СКА
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    Гол Савинайнена помог «Йокериту» выиграть у СКА

    Хоккей КХЛ Йокерит СКА Прогнозы на КХЛ
    «Йокерит» сумел обыграть СКА (2:1) на домашнем льду в матче регулярного первенства КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Победу финнам принесли голы Вели-Матти Савинайнена и Джордана Шредера. В составе «армейцев» голом отметился Евгений Тимкин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
    Голы: Савинайнен — 12 (бол., Норман, Хаапала), 9:13 — 1:0. Шредер — 10 (бол., Грант, О`Нилл), 36:45 — 2:0. Тимкин — 3 (Морозов, Белов), 53:41 — 2:1Вратари: Линдбек — Самонов (59:00)Штраф: 6 — 8Броски: 27 (14+11+2) — 27 (7+10+10)

    СКА идет вторым в Западной конференции. «Йокерит» в той же группе занимает пятую позицию. 0

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