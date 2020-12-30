Гол Савинайнена помог «Йокериту» выиграть у СКА

Фрагмент матча
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Победу финнам принесли голы Вели-Матти Савинайнена и Джордана Шредера. В составе «армейцев» голом отметился Евгений Тимкин.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Савинайнен — 12 (бол., Норман, Хаапала), 9:13 — 1:0. Шредер — 10 (бол., Грант, О`Нилл), 36:45 — 2:0. Тимкин — 3 (Морозов, Белов), 53:41 — 2:1Вратари: Линдбек — Самонов (59:00)Штраф: 6 — 8Броски: 27 (14+11+2) — 27 (7+10+10)
СКА идет вторым в Западной конференции. «Йокерит» в той же группе занимает пятую позицию. 0