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    «Динамо» забросило шесть безответных шайб «Спартаку»

    Хоккей КХЛ Спартак Динамо Прогнозы на КХЛ
    Московское «Динамо» переиграло столичный «Спартак» (6:0) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Динамо»
    «Динамо»

    В составе победителей хет-трик оформил Дмитрий Яшкин (6-я, 16-я и 24-я минуты), еще по разу отличились Андрей Миронов (7), Михал Чайковски (20) и Вадим Шипачев (27).

    Голкипер «Динамо» Александр Еременко отразил 39 бросков и записал на свой счет второй «сухой» матч в текущем сезоне.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «ХК Динамо» (Москва) — 0:6 (0:4, 0:2, 0:0)
    Голы: Яшкин — 26 (бол., Чайковски, Шипачев), 5:59 — 0:1. Миронов — 4 (А.С. Алексеев, Ефремов), 6:22 — 0:2. Яшкин — 27 (Кагарлицкий), 16:15 — 0:3. Чайковски — 6 (Шипачев), 19:20 — 0:4. Яшкин — 28 (Шипачев), 23:30 — 0:5. Шипачев — 14 (мен.), 26:15 — 0:6Вратари: Гудачек (Трушков, 6:22) — ЕременкоБроски: 39 (13+15+11) — 28 (8+11+9)Штраф: 30 — 34

    «Динамо» набрало 52 очка и расположилось на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак», имея в активе 44 очка, занимает на «Западе» седьмое место. 0

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