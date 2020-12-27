Подколзин: Разгром чехов от Швеции вообще ничего не значит

Нападающий молодежной сборной Россиипрокомментировал победу над командой США в стартовом матче МЧМ, а также поделился ожиданиями от встречи с Чехией.

25 декабря Россия стартовала на молодежном чемпионате мира с победы над командой США со счетом 5:3. Чехи 26 декабря проиграли Швеции с результатом 1:7.

«С США был непростой матч, тем более первый на чемпионате мира. Для многих ребят это вообще была первая игра на таком высоком уровне.

Вчера мы отдохнули, поспали, сегодня было полдня на восстановление. Немного покатались, провели скорее индивидуальную работу, немного поработали над большинством, вот в принципе и все. Готовимся к следующему матчу.

Поражение Чехии от Швеции вообще ничего не значит, на турнире нет сильных и слабых команд. Просто сегодня так для них сложилось, было здесь и сейчас.

Завтра будет совсем другая команда с совсем другим настроем. Мы готовимся к серьезному сопернику», — цитирует Подколзина пресс-служба ФХР. 0