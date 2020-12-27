ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» одержал первую победу за два месяца«Арсенал» выиграл надежду у запутавшегося «Челси»
  • 17:07
    • «Зенит» предложил за нападающего «Эвертона» 40 миллионов евро
  • 16:50
    • «Лидс» с минимальным счетом одолел «Бернли»
  • 15:34
    • Куклина вошла в состав сборной России на январские этапы Кубка мира
  • 15:04
    • Месси пропустит матч с «Эйбаром»
  • 14:49
    • В «Локомотиве» не одобрили кандидатуру Асхабадзе
    Все новости спорта

    Подколзин: Разгром чехов от Швеции вообще ничего не значит

    Хоккей Сборная России Чемпионат мира по хоккею Сборная Чехии Сборная США Сборная Швеции
    Нападающий молодежной сборной России Василий Подколзин прокомментировал победу над командой США в стартовом матче МЧМ, а также поделился ожиданиями от встречи с Чехией.

    Василий Подколзин
    Василий Подколзин

    25 декабря Россия стартовала на молодежном чемпионате мира с победы над командой США со счетом 5:3. Чехи 26 декабря проиграли Швеции с результатом 1:7.

    «С США был непростой матч, тем более первый на чемпионате мира. Для многих ребят это вообще была первая игра на таком высоком уровне.

    Вчера мы отдохнули, поспали, сегодня было полдня на восстановление. Немного покатались, провели скорее индивидуальную работу, немного поработали над большинством, вот в принципе и все. Готовимся к следующему матчу.

    Поражение Чехии от Швеции вообще ничего не значит, на турнире нет сильных и слабых команд. Просто сегодня так для них сложилось, было здесь и сейчас.

    Завтра будет совсем другая команда с совсем другим настроем. Мы готовимся к серьезному сопернику», — цитирует Подколзина пресс-служба ФХР. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Добудет ли Россия вторую победу в турнире?
  • Чехия U20 — Россия U20. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • «Ливерпуль» снова выиграет с крупным счетом?
  • «Ливерпуль» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставки
  • 2.56
    •
  • «Шпоры» начнут без увертюр
  • «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
  • €50
  • защита и бонус
    новым игрокам
    • забрать
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.70
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Сегодня в 22:15
    •  1.78
  • Прогноз на матч Чехия U20 — Россия U20
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  2.56
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Белененсеш — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Авангард — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Барыс — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Словакия U20 — Канада U20
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие