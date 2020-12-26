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    «Трактор» на выезде проиграл «Куньлуню»

    Хоккей КХЛ Куньлунь Ред Стар Трактор Прогнозы на КХЛ
    Пекинский «Куньлунь» одержал домашнюю победу над челябинским «Трактором» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Трактор»
    «Трактор»

    У челябинцев шайбы забросили Лукаш Седлак, Виталий Кравцов и Лоуренс Пилут.

    В составе пекинцев отметились Вячеслав Лещенко, Паркер Фу, Войтех Мозик и Антон Лазарев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Трактор» (Челябинск) — 4:3 (2:0, 0:2, 2:1)
    Голы: Лещенко — 4 (Шашков, Лазарев), 4:27 — 1:0. П. Фу — 2 (Монахов, Евсеенков), 4:50 — 2:0. Седлак — 10 (мен., Гика, Карпухин), 33:03 — 2:1. Кравцов — 11 (Вилл, Исаев), 38:53 — 2:2. Пилут — 4 (Полыгалов, Евенко), 44:58 — 2:3. Мозик — 1 (бол., Николишин), 53:11 — 3:3. Лазарев — 2 (Лещенко, Спроул), 59:16 — 4:3Вратари: Смит — Вилл (59:27)Броски: 29 (14+6+9) — 40 (8+18+14)Штраф: 10 — 6

    «Куньлунь» прервал серию из трех поражений и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Трактор» идет 3-м на Востоке. 0

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