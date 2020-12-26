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    Хартли: Проблема «Авангарда» в овертаймах в том, что многие наши хоккеисты не умеют играть в обороне

    Хоккей Авангард Спартак КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение от московского «Спартака» (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.

    Боб Хартли
    Боб Хартли

    «Мы отлично начали матч, доминировали в первом периоде, а затем пропустили первую шайбу во втором периоде и потеряли фокус.

    Еще и позволили забить "Спартаку" второй гол за девять секунд до конца второго периода. В третьем мы играли неплохо, но не использовали свои шансы, особенно в большинстве.

    В овертайме мы не забросили шайбу, а "Спартак" воспользовался своим шансом и победил. Наша проблема с овертаймами заключается в том, что у нас многие хоккеисты не умеют играть в обороне.

    В первом периоде мы могли с легкостью забросить три или четыре шайбы, просто она никак не могла залететь в ворота.

    Это хоккей, здесь можно любую статистику рассматривать и изучать, но единственные цифры, имеющие значение, — это цифры на табло.

    У Вилле Покка и Дамира Шарипзянова повреждения, некоторое время они пропустят», — цитирует Хартли клубная пресс-служба.

    «Авангард» продолжает занимать второе место в Восточной конференции. 0

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