Чинахов: Расстроился, что не реализовал выход один на один, мог забивать

Нападающий молодежной сборной Россиипрокомментировал поражение от Канады (0:1) в товарищеском матче перед стартом чемпионата мира.

«Да, мы молодой командой сыграли хорошо на Кубке Карьяла. Сейчас добавились новые люди, мы тренировались и прошли сбор вместе, с каждой игрой будем добавлять в командных взаимодействиях.

Мы еще в Москве провели небольшой "пузырь", все находятся равных условиях, стараемся больше общаться.

Конечно, расстроился, что не реализовал выход один на один, мог забивать, и мы могли выигрывать игру. Но нужно относиться к моментам с легкой головой, и тогда все придет.

Перед матчем группового этапа с США сперва разберем свою игру с канадцами и проведем работу над ошибками. Мы смотрели игру американцев с финнами. Будем настраиваться на победу», — приводит слова Чинахова «Чемпионат».

Молодежный чемпионат мира пройдет с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021-го в Канаде. Все матчи будут сыграны в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии, а канадцы встретятся со сборными Германии, Словакии, Швейцарии и Финляндии. 0