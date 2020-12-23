Любушкин расторг контракт с «Локомотивом» и вернется в «Аризону»

Защитниквернется изв преддверии нового сезона НХЛ, сообщает пресс-служба ярославского клуба.

Отмечается, что российский клуб расторг контракт с 26-летним хоккеистом, но сохранил права на него в КХЛ.

Любушкин в минувшем сезоне НХЛ провел в составе «Койотис» 51 матч и отдал четыре результативных передачи.

ХК «Локомотив» расторг контракт с Ильёй Любушкиным. Права на хоккеиста в КХЛ остаются у нашего клуба.

Защитник возвращается за океан, где вскоре начнёт готовиться к сезону НХЛ вместе с «Аризоной».

Спасибо за игру и удачи! pic.twitter.com/mjS2Twfy4k — HC Lokomotiv (@hclokomotiv) December 23, 2020

В текущем сезоне КХЛ он провел за «Локомотив» пять матчей, не набрав очков.

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