Брагин: Вовремя забивали голы, поэтому пришла победа

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над командой Чехии (4:1) в рамках Кубка Первого канала.

«Удачно забили два быстрых гола, поэтому сборной Чехии нужно было отыгрываться.

Соперник играл очень агрессивно. Полезная игра для наших хоккеистов, вовремя забивали голы, поэтому пришла победа.

Почему Ткачев вновь не играл в третьем периоде? Каждый матч наша команда играет на победу.

Перед третьим периодом выбрали более свежих игроков. Те три линии, которые мы выбрали, довели встречу до победы.

У Бурдасова повреждение, сейчас сложно сказать, что с ним. Будем смотреть. У него и в прошлом матче были моменты.

Толчинский провел очень хорошую игру. Саморуков неплохой матч сыграл. То же самое могу сказать про Антипина. Доволен ребятами.

У нас еще Кирилл Марченко не провел ни одного матча. Будем обсуждать, насчет вратаря на игру с финнами тоже еще не определились.

Почему Жамнов не на лавке на этом турнире? Он серьезно анализирует игру с трибуны. Может быть, вернется на лавку», — сказал Брагин Sport24. 0