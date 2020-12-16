Брагин: На ЧМ поедет команда, составленная из игроков КХЛ

Главный тренер сборной Россиирассказал, что не слишком рассчитывает на игроков из НХЛ на чемпионате мира.

«Конечно, Кубок Первого канала — серьезный проверочный турнир, который определит группу кандидатов, которая будет готовиться к чемпионату мира.

Если будет сезон НХЛ, то рассчитывать на ребят из НХЛ не приходится. Будет серьезный отбор, все в руках игроков.

Думаю, что на чемпионат мира поедет команда, составленная из игроков КХЛ.

У нас очень серьезная скаутско-аналитическая служба, вся информация находится в руках тренерского штаба.

Пригласили игроков, которые на данный момент находятся в хорошем физическом состоянии и соответствуют той стратегии, в которую мы будем играть.

В последние годы сложилась нехватка таких центральных нападающих, как Вадим Шипачев, в клубах много иностранцев играет на этой позиции», — приводит слова Брагина ТАСС.

Добавим, что чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня, а Кубок Первого канала пройдет в Москве с 17 по 20 декабря. 0