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    Брагин: На ЧМ поедет команда, составленная из игроков КХЛ

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    Главный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал, что не слишком рассчитывает на игроков из НХЛ на чемпионате мира.

    Валерий Брагин
    Валерий Брагин

    «Конечно, Кубок Первого канала — серьезный проверочный турнир, который определит группу кандидатов, которая будет готовиться к чемпионату мира.

    Если будет сезон НХЛ, то рассчитывать на ребят из НХЛ не приходится. Будет серьезный отбор, все в руках игроков.

    Думаю, что на чемпионат мира поедет команда, составленная из игроков КХЛ.

    У нас очень серьезная скаутско-аналитическая служба, вся информация находится в руках тренерского штаба.

    Пригласили игроков, которые на данный момент находятся в хорошем физическом состоянии и соответствуют той стратегии, в которую мы будем играть.

    В последние годы сложилась нехватка таких центральных нападающих, как Вадим Шипачев, в клубах много иностранцев играет на этой позиции», — приводит слова Брагина ТАСС.

    Добавим, что чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня, а Кубок Первого канала пройдет в Москве с 17 по 20 декабря. 0

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