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    Минское «Динамо» по буллитам переиграло «Куньлунь»

    Хоккей КХЛ Куньлунь Ред Стар Динамо Минск Прогнозы на КХЛ
    Пекинский «Куньлунь Ред Стар» по буллитам уступил минскому «Динамо» (2:3 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Минское «Динамо»
    Минское «Динамо»

    В основное время за победителей отличились Райан Спунер и Артём Демков. Победный буллит в составе белорусского клуба реализовал Александр Когалев.

    За «Куньлунь» шайбы забросили Вячеслав Лещенко и Хантер Шинкарук.

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 19 декабря дома встретится с казахстанским «Барысом», а «Динамо» 22 декабря в Уфе — с местным «Салаватом Юлаевым».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Динамо» (Минск) — 2:3 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Лещенко — 3 (Николишин, Торопченко), 35:57 — 1:0. Спунер — 5 (бол.), 42:58 — 1:1. Шинкарук — 9 (Коллинс), 51:52 — 2:1. Демков — 7 (бол., Спунер, Принс), 58:24 — 2:2Победный буллит: КогалевВратари: Смит — Колосов (57:03 — 58:24)Броски: 28 (10+7+8+3) — 41 (10+16+13+2)Штраф: 14 — 6
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