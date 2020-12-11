«Нефтехимик» в гостях уступил «Сочи»

Нижнекамскийуступил(2:4) в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Дублем в составе хозяев отметился Герман Рубцов (24-я и 38-я минуты), еще по голу записали на свой счет Максим Минеев (27) и Даниил Мироманов (30).

За гостей шайбы забросили Булат Шафигуллин (23) и Павел Порядин (28).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сочи» (Сочи) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:2 (0:0, 4:2, 0:0) Голы: Шафигуллин — 3 (Буцаев), 22:14 — 0:1. Рубцов — 2 (Александров), 23:05 — 1:1. Минеев — 1, 26:40 — 2:1. Порядин — 9 (Кучерявенко, Абросимов), 27:26 — 2:2. Мироманов — 7 (бол., Колготин), 29:29 — 3:2. Рубцов — 3 (Карьялайнен, Руденков), 37:24 — 4:2Вратари: Кульбаков — Барулин (Иванников, 37:24)Броски: 26 (9+11+6) — 31 (9+11+11)Штраф: 6 — 8

Сочинцы набрали 26 очков и расположились на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 20 очками остался на последней строчке Востока. 0