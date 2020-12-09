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    «Спартак» вырвал домашнюю победу у «Нефтехимика»

    Хоккей КХЛ Спартак Нефтехимик Прогнозы на КХЛ
    Московский «Спартак» переиграл нижнекамский «Нефтехимик» (4:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Спартак»
    «Спартак»

    В составе победителей шайбы забросили Яков Рылов (20-я минута), Максим Цыплаков (38, 60) и Йори Лехтеря (59).

    За нижнекамский клуб отличились Отсо Рантакари (10) и Алексей Волгин (32)

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
    Голы: Рантакари — 4 (бол., Гудачек), 9:31 — 0:1. Лехтеря — 6 (Мусин, Рылов), 19:37 — 1:1. Волгин — 5 (Хайруллин), 31:07 — 1:2. Цыплаков — 6 (Зубарев, Юньков), 37:56 — 2:2. Лехтеря — 7 (бол., Широков, Бакош), 58:30 — 3:2. Цыплаков — 7 (п.в.), 59:31 — 4:2Вратари: Гудачек — Барулин (58:48 — 59:31)Броски: 37 (9+8+20) — 33 (13+13+7)Штраф: 6 — 10

    «Спартак» набрал 38 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик», имея в активе 20 очков, занимает на «Востоке» 12-е место. 0

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