«Спартак» вырвал домашнюю победу у «Нефтехимика»

В составе победителей шайбы забросили Яков Рылов (20-я минута), Максим Цыплаков (38, 60) и Йори Лехтеря (59).
За нижнекамский клуб отличились Отсо Рантакари (10) и Алексей Волгин (32)
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Голы: Рантакари — 4 (бол., Гудачек), 9:31 — 0:1. Лехтеря — 6 (Мусин, Рылов), 19:37 — 1:1. Волгин — 5 (Хайруллин), 31:07 — 1:2. Цыплаков — 6 (Зубарев, Юньков), 37:56 — 2:2. Лехтеря — 7 (бол., Широков, Бакош), 58:30 — 3:2. Цыплаков — 7 (п.в.), 59:31 — 4:2Вратари: Гудачек — Барулин (58:48 — 59:31)Броски: 37 (9+8+20) — 33 (13+13+7)Штраф: 6 — 10
«Спартак» набрал 38 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик», имея в активе 20 очков, занимает на «Востоке» 12-е место. 0