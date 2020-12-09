«Куньлунь» одержал волевую победу над «Сочи»

В матче регулярного первенства КХЛна выезде обыгралсо счетом 4:3.

Гости смогли отыграться с 0:2, а победную шайбу в составе «Куньлуня» забросил Глеб Шашков.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сочи» (Сочи) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:4 (2:0, 1:3, 0:1) Голы: Володин — 2 (бол.), 11:57 — 1:0. Глотов — 1 (Погоришный), 14:38 — 2:0. Локхарт — 8 (бол., Спроул, Лещенко), 23:04 — 2:1. Уэрек — 8 (Шашков, Челиос), 23:19 — 2:2. Уэллман — 4 (бол., Спроул, Шинкарук), 27:43 — 2:3. Мироманов — 6 (Александров, Глотов), 38:06 — 3:3. Шашков — 1 (Уэрек), 51:53 — 3:4Вратари: Третьяк (59:03) — ШикинШтраф: 35 — 6Броски: 24 (9+9+6) — 22 (6+10+6)

«Куньлунь» набрал 21 очко и занимает 11 место на «Востоке». «Сочи» идет десятым на «Западе». 0